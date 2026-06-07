كيف رد البنتاجون على الانتقادات الموجهة لهيجسيث بسبب اصطحاب عائلته في رحلة رسمية إلى فرنسا؟

أثارت رحلة وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إلى فرنسا برفقة زوجته وستة من أبنائه، حالة من الجدل والانتقادات بسبب التكلفة المادية وما تفرضه من ضغوط إضافية على فريق حمايته الشخصية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن موظف حالي وموظفين سابقين في الجهة المسئولة عن تأمين وزير الحرب الأمريكي أن قرار هيجسيث باصطحاب ستة من أبنائه في رحلة رسمية إلى فرنسا بدأت يوم الجمعة يضع ضغوطا إضافية على فريق حمايته الشخصية، في ظل التهديدات المتزايدة الناجمة عن الحرب مع إيران.

ويزور هيجسيث، الذي رافقته أيضا زوجته جينيفر، فرنسا لإحياء الذكرى الثانية والثمانين لـ"يوم الإنزال" وتكريم عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين الذين اقتحموا شواطئ نورماندي في 6 يونيو 1944.

** انتقادات لحدث غير مسبوق

وأظهرت لقطات مصورة لوصول العائلة إلى باريس أفرادها وهم يسيرون على سجادة حمراء طويلة ويمرون أمام وفد من المسئولين الفرنسيين الذين كانوا في استقبالهم، بعد نزولهم من الطائرة العسكرية الأمريكية التي أقلتهم.

وقال مسئول سابق في إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للجيش الأمريكي، وهي الجهة المسئولة عن تأمين تحركات وزير الحرب داخل الولايات المتحدة وخارجها: "لم أرى مطلقا شيئا كهذا، أن ترافق العائلة بأكملها الوزير في رحلة رسمية".

وأضاف المسئول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا من التعرض لإجراءات انتقامية، أن هذا الأمر غير مألوف للغاية.

** هيجسيث يتحمل تكاليف سفر أفراد عائلته

من جهته، قال متحدث باسم هيجسيث إن الوزير يتحمل تكاليف سفر أفراد عائلته، لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يشمل نفقات عناصر الأمن الإضافيين المطلوبين لتأمين حمايتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الحرب "البنتاجون"، شون بارنيل، في بيان: "يلتزم الوزير هيجسيث بجميع قواعد ولوائح وإرشادات الأخلاقيات التزاما كاملا".

وأضاف أن سياسات السفر التابعة للوزارة تُطبق بصورة متسقة وبمستوى كامل من المساءلة"، مؤكدا أن الوزارة تحافظ على "معايير صارمة لضمان حماية أموال دافعي الضرائب أثناء أداء كبار المسئولين لمهامهم الرسمية".

** عائلة هيجسيث الممتدة

وخلال نحو 17 شهرا منذ تولي هيجسيث منصبه، تضاعفت الأعباء الواقعة على عاتق إدارة التحقيقات الجنائية، إذ توفر فرق حماية كذلك لمنزلي زوجته السابقة وزوج جنيفير السابق في ولايتي مينيسوتا وتينيسي.

ولهيجسيث ثلاثة أبناء من زوجته الثانية جنيفير، بينما لديها ثلاثة أبناء من زواج سابق، كما أن للزوجين ابنة مشتركة.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" العام الماضي عن المتطلبات الأمنية الاستثنائية الخاصة بالعائلة.

وتفرض وزارة الخارجية الأمريكية حاليًا تحذيرا للسفر إلى فرنسا، داعية الأمريكيين إلى توخي مزيد من الحذر "بسبب الإرهاب والاضطرابات".

كما أصدرت الحكومة الأمريكية تحذيرا عالميا عاما للمسافرين الأمريكيين في الخارج، مشيرة إلى أن "جماعات مؤيدة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين حول العالم".

** إجراءات ومتطلبات التأمين والحماية

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسئول سابق في إدارة التحقيقات الجنائية القول إن سفر وزير الحرب الأمريكي إلى الخارج يتطلب إرسال فريق متقدم لتقييم الأوضاع الأمنية قبل وصوله، إضافة إلى توفير عناصر أمنية إضافية لتغطية جميع تحركات أفراد العائلة، إلى جانب تشغيل مركز قيادة وتنسيق الحماية للمواكب الرسمية.

وأوضح المسئول أنه خلال عمله في مهام الحماية التنفيذية، كانت الإدارة تخصص عادة مدة زمنية تعادل ضعف عدد أيام المهمة الفعلية لكل عنصر أمني.

وتابع: "كما كانت الإدارة تضطر إلى استئجار سيارات دفع رباعي كبيرة إذا لم تكن متاحة عبر السفارة الأمريكية، فضلا عن تحمل تكاليف الطعام وتذاكر السفر والإقامة الفندقية".