أمريكا تؤكد مجددا دعم الفلبين لضمان السلام والأمن في بحر الصين الجنوبي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مجددا التزاماته تجاه الفلبين، بما في ذلك استمرار الجهود لضمان سلام وأمن في بحر الصين الجنوبي، طبقا لتقرير من موقع فيلستار الإخباري.

وأكد روبيو مجددا أيضا التزام الولايات المتحدة بتطوير ممر لوزون الاقتصادي واستكشاف سبل معالجة تحديات الطاقة في المنطقة، خلال اجتماع مع نظيرته الفلبينية، تيريزا لازارو، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ونقل موقع فيلستار عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت قوله في بيان إن روبيو "أكد على قوة التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين".

وأضاف الموقع الإخباري اليوم الأحد أن الاجتماع بين روبيو ولازارو، عقد في واشنطن في عطلة نهاية الأسبوع لبحث مجموعة من الأولويات الاقتصادية والأمنية الثنائية.