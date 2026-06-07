وزير الداخلية الباكستاني نقوي في إيران لإجراء محادثات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سافر وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يوم السبت إلى طهران في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لإسلام آباد لتعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة وسط هجمات جديدة.

وأفادت مصادر أمنية ودبلوماسية باكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم السبت بأنه تم التخطيط لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين إيرانيين بهدف تعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية بعد وصول نقوي إلى طهران في وقت متأخر من يوم السبت أنه تم تحديد موعد لعقد اجتماعات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وأفادت وكالة أنباء إسنا الموالية للحكومة أنه من المتوقع أيضا أن يسلم وزير الداخلية الباكستاني رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي خلال رحلته.

ويُنظر إلى نقوي على أنه مقرب من قائد الجيش عاصم منير الذي زار أيضا إيران في إطار جهود إسلام أباد للتوسط بين الأطراف المتحاربة.

ويتنقل وزير الداخلية بين طهران وإسلام أباد منذ الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة عقب اجتماعات نقوي مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان يومي الخميس والجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان عقب الاجتماع "أكد وزيرا الداخلية على الحاجة لمواصلة الجهود الدبلوماسية بثبات من أجل سلام مستدام في المنطقة".

ومؤخرا هاجمت الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض مجددا في منطقة الخليج رغم وقف لإطلاق النار القائم منذ نحو شهرين بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير.