ستارمر يستضيف زيلينسكي وقادة فرنسا وألمانيا لإجراء محادثات

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا.

وقال داونينج ستريت إن الزعيم الأوكراني سيزور المملكة المتحدة مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني اليوم الأحد.

ويأتي ذلك بعد هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف سانت بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في روسيا، يوم السبت، مما يؤكد قدرة كييف المتزايدة على الضرب في عمق روسيا، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع ضحايا.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة اقتراحا من زيلينسكي لإجراء محادثات مباشرة بشأن الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، مدعيا أنه لا يرى "أي فائدة" من الاجتماع.

وتعد مجموعة الدول الثلاث، المعروفة باسم مجموعة "إي 3" والتي تلتقي بالزعيم الأوكراني، من أشد حلفاء كييف، حيث تقود المملكة المتحدة وفرنسا مبادرة ما يسمى بـ "تحالف الراغبين" لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار عملية السلام.