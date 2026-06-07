حريق في ميناء بالإكوادور يسفر عن تدمير 35 قاربا على الأقل

تعرضت عشرات قوارب الصيد للدمار وأصيب شخصان بجروح إثر اندلاع حريق في ميناء رئيسي على ساحل المحيط الهادئ في الإكوادور، حسبما ذكرت وكالة إدارة المخاطر في البلاد يوم السبت.

ولا يزال سبب الحريق في ميناء مانتا الصاخب بإقليم مانابي غير واضح حتى الآن، وأفادت إدارة الإطفاء أن شهود عيان ذكروا أن أعمال لحام كانت تجرى في أحد القوارب قبل الحادث، والتحقيق جار حاليا.

ووفقا للسلطات، تشير المعلومات الأولية إلى أن 35 قاربا على الأقل اشتعلت فيها النيران في مراسي الميناء، وكانت هذه قوارب صيد صغيرة ومتوسطة الحجم مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال للغاية مثل الألياف الزجاجية.

وأعلنت الأمانة الوطنية لإدارة المخاطر أنه تمت السيطرة على الحريق، وأظهرت مقاطع فيديو ألسنة اللهب وأعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المياه.