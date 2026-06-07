تبادل جديد لإطلاق النار مع إيران بالخليج يختبر وقف إطلاق النار الهش

قالت حكومة البحرين إن إيران أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه البحرين والكويت جرى اعتراضها في وقت مبكر من يوم السبت، ودعت طهران إلى وقف الهجمات على جيرانها في الخليج الذين يختبرون وقف إطلاق نار هش في صراع الشرق الأوسط.

وقالت إيران إنها استهدفت أصولا عسكرية أمريكية في كلا البلدين، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت مراقبة في جزيرة قشم وبالقرب من سيريك، والتي قالت إيران إنها تستخدم لحماية الحدود و"ضمان أمن الملاحة في المياه الدولية"، ووصفت طهران الهجوم بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار.

وجاء التبادل الأخير لإطلاق النار في الوقت الذي تضغط فيه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على إيران لإبرام صفقة لإنهاء الحرب، التي أجهدت الاقتصاد العالمي وهددت بأزمة جوع في بعض أكثر بلدان العالم ضعفا.

وفي هذه الأثناء، تسعى الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغط الاقتصادي على إيران، وتدرس وزارة الخزانة الأمريكية استخدام الأصول الإيرانية لمساعدة الحلفاء في الخليج على دفع ثمن الأضرار التي لحقت بهم في الحرب، وفقا لشخص مطلع على تفكير الوزير سكوت بيسنت تحدث يوم السبت شريطة عدم الكشف عن هويته لمشاركة المداولات الداخلية.

ووصل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى إيران يوم السبت في إطار جهود الوساطة.