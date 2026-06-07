وزير الداخلية الباكستاني يلتقي وزير الخارجية الإيراني

التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الإيرانية، من المقرر أن يبحث الجانبان القضايا ذات اهتمام مشترك، وتعزيز التعاون بين إيران وباكستان.

ووصل وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة تهدف إلى دفع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى كسر الجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية ومسئولون باكستانيون.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن نقوي قوله لدى وصوله إن الرسالة التي يحملها إلى طهران «مهمة»، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق تقدم في مسار المحادثات.

ومن المقرر أن يجري الوزير الباكستاني لقاءات مع عدد من المسئولين الإيرانيين، في إطار مساعٍ تقودها إسلام آباد لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.