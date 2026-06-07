بريطانيا تطور خطة لاستعادة صيانة الغواصات

تطور وزارة الدفاع البريطانية خطة لاستعادة صيانة الغواصات، وسط تقارير تفيد بأن أسطول الغواصات الهجومية التابع للبحرية الملكية بالكامل يرسو في الميناء.

وقالت صحيفة "ذا ميل"، اليوم الأحد، إن جميع الغواصات الخمس من فئة "أستوت"-والتي يتم استخدامها لحماية غواصات فانجارد، التي تحمل صواريخ "ترايدنت" النووية- خارج الخدمة ، حيث تخضع لأعمال الصيانة والإصلاح، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا".

وأمر اللورد جوين جينكينز بتطوير خطة من شأنها منع التجاوزات في الصيانة وزيادة الإمكانية لتحقيق جاهزية حربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "إن تعزيز قدراتنا في مجال الغواصات واستدامتها يمثلان أولوية رئيسية وسنتخذ إجراءات حاسمة لضمان مرونتها على المدى الطويل".

وأضاف المتحدث، "لا نعلق بشكل روتيني على عمليات الغواصات الخاصة وتوافرها، لكن المياه البريطانية تخضع للحماية دائما بمجموعة من الأصول، بما في ذلك السفن الحربية وطائرات الدورية والغواصات".