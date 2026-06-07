أكد مروان عطية، لاعب منتخب مصر، أن المواجهة الودية أمام البرازيل كانت محطة مهمة في استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026، رغم الخسارة بنتيجة 2-1.

وأوضح أن الفريق استفاد كثيرًا من الاحتكاك بأحد أقوى منتخبات العالم، مشيرًا إلى أن المباراة مثلت اختبارًا حقيقيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وقال مروان عطية في تصريحات تلفزيونية: "كانت تجربة مفيدة للغاية أمام منتخب كبير يصنف ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وخضنا مباراة قوية استفدنا منها على جميع المستويات".

وأضاف: "أنهينا الشوط الأول بالتعادل، وحرصنا على التركيز طوال المباراة من الدقيقة الأولى وحتى النهاية، وكنا نطمح لتحقيق نتيجة أفضل، لكن الأهم أننا قدمنا أداءً جيدًا أمام منافس قوي".

وشدد لاعب الأهلي على أن لاعبي المنتخب دخلوا اللقاء دون رهبة من اسم المنافس، قائلاً: "لم نشعر بأي توتر، ولا يوجد مكان في منتخب مصر للاعب يخشى المواجهات الكبيرة. كنا نعلم أننا نلعب أمام منتخب قوي، ومن الطبيعي أن تحدث أخطاء خلال المباراة، وهو ما حدث أيضًا للبرازيل، وتمكنا من استغلال أحد الأخطاء وتسجيل هدف".

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستفادة من هذه المواجهة قبل انطلاق المونديال، قائلاً: "لم ننجح في تحقيق النتيجة التي كنا نتمناها، لكننا خرجنا بمكاسب فنية مهمة ستساعدنا في التحضير لمباريات دور المجموعات بكأس العالم".