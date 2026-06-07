رئيسة اللجنة الألمانية لليونسكو تحث على حماية مواقع التراث العالمية

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دعت رئيسة اللجنة الألمانية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ماريا بومر، إلى حماية المواقع الثقافية المهمة والحفاظ عليها وسط اضطرابات متزايدة في جميع أنحاء العالم.

وقالت بومر لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" قبل يوم التراث العالمي لليونسكو في ألمانيا، اليوم الأحد، إن "مواقع التراث العالمي في جميع أنحاء العالم تتعرض لضغوط متزايدة من الحروب وتغير المناخ وتهديدات أخرى".

وأضافت "هذا ما جعل من المهم للغاية زيادة الوعي بالأهمية الكبيرة لهذه المواقع. يروي التراث العالمي قصة إنسانية ويظهر تنوع تراثنا الثقافي والطبيعي وهو يخص جميع الناس".

وهناك أكثر من 1200 موقع للتراث العالمي لليونسكو في 170 دولة في جميع أنحاء العالم، 55 منها في ألمانيا.