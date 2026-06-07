الخطوط البريطانية ترفع أسعار التذاكر لتعويض زيادة تكاليف الوقود

تتوقع الخطوط الجوية البريطانية (British Airways) رفع أسعار التذاكر عبر شبكتها الجوية مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط في رفع تكلفة الوقود، وهي استراتيجية مدعومة بطلب متين على السفر.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية، شون دويل، للصحفيين خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA): «نتوقع أن تتمكن علامة تجارية مثل بريتش إيروايز، التي تتمتع بحضور قوي في الرحلات الطويلة، وقاعدة كبيرة من المسافرين من قطاع الشركات، وحصة مرتفعة من المسافرين على الدرجات المتميزة، من تمرير جزء أكبر من زيادات الأسعار مقارنة بشركة طيران تنافس فقط في سوق الرحلات القصيرة المخصصة للترفيه».

وكانت شركة (آي إيه جي)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، قد أعلنت عند نشر نتائجها المالية الشهر الماضي أنها تعتزم تعويض 60% من تكاليف الوقود من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق وفورات في النفقات.

وأضافت الشركة أنها ستتحمل تكاليف إضافية للوقود تبلغ نحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) خلال العام الجاري، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وذلك حسبما نشرته وكالة «بلومبرج».

وأضاف دويل: «عندما يكون هدف السفر مرتبطًا بالأعمال وإبرام الصفقات، فإن زيادات الأسعار تصبح عاملًا ثانويًا مقارنة بالسبب الأساسي للسفر».

وتكافح شركات الطيران حول العالم ارتفاعًا في تكاليف الوقود نتيجة الصراع الدائر في المنطقة.

وشملت استراتيجية شركة «إير فرانس كيه إل إم» لمواجهة ارتفاع النفقات تعليق التوظيف وتقليص الإنفاق الاختياري، بما في ذلك سفر الموظفين.

في المقابل، عملت شركة «دويتشه لوفتهانزا» على زيادة إيرادات مبيعات التذاكر، كما أغلقت شركتها الإقليمية التابعة «سيتي لاين» في إطار جهودها لاحتواء التكاليف.