أفادت شبكة قدس الإخبارية، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنتي «متسوفا» و«شلومي» الواقعتين قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوّت في بلدات عدة بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

وأفادت «الحدث» بأن إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي جاء جراء تسلل طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، أفاد موقع «إيران الدولية» بسماع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، شملت مدن طهران، أصفهان، تبريز، أنديمشك، كونارك، دزفول، وبورازجان، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات قرب المنطقة الصناعية من مدينة أنديمشك، وكذلك ميناء كونارك، بحسب المواطنين.

وأضاف أن التقارير الواردة من مدينة بوراججان، مركز مقاطعة دشتستان في محافظة بوشهر، تشير إلى سماع صوت طائرات مقاتلة تحلق وانفجار قوي في المدينة وحولها صباح الثلاثاء.