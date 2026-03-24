هيئة الحشد الشعبي تعلن مقتل قائد عمليات الأنبار: الضربة الأمريكية انتهاك فاضح لسيادة العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق، عن مقتل قائد عمليات الأنبار، سعد دواي البعيجي، مع ثلة من رفاقه، إثر ضربة جوية أمريكية غادرة استهدفت مقر القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.

واعتبرت في بيان عبر منصة «إكس» أن هذه الجريمة النكراء تمثل انتهاكا فاضحا لسيادة العراق واستخفافا خطيرا بدماء أبنائه.

وأضافت أن العملية تكشف مجددا عن طبيعة النهج العدواني الذي لا يقيم وزنا للقوانين الدولية ولا للأعراف الإنسانية.

وأكدت أن «دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستكون دافعا لمزيد من الثبات والإصرار على حماية العراق والدفاع عن سيادته بكل الوسائل المشروعة».

وشدد الحشد الشعبي على تحميل القوى السياسية مسئولياتها الكاملة في الوقوف بوجه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، مطالبة باتخاذ مواقف واضحة وحازمة تحفظ سيادة البلاد وتضع حدا لهذه التجاوزات الخطيرة.



وأفادت مصادر عراقية، بمقتل قائد الحشد الشعبي في الأنبار و5 آخرين من بينهم القياديان واثق الفرطوسي وحيدر المعموري.