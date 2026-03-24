تايمز أوف إسرائيل: إصابة شخص بسبب شظية صاروخية شمالي إسرائيل

أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن شخصًا أُصيب بجروح طفيفة بعد أن سار فوق شظية صاروخية عقب هجوم إيراني على شمال إسرائيل، ويتلقى العلاج حاليًا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن خدمة الإسعاف القول إنها تُعالِج أيضًا بعض الأشخاص الذين يعانون من قلق شديد في أعقاب الهجوم.

وتسبَّبت ذخيرة عنقودية من أحدث هجوم صاروخي باليستي إيراني في أضرار لمنزل في مدينة نيشر بقضاء حيفا، فيما قال المسعفون إنه لم ترد تقارير عن إصابات.

وتستجيب فرق الإسعاف والإنقاذ لبلاغات عن سقوط ذخيرة عنقودية في حيفا، عقب أحدث هجوم صاروخي باليستي إيراني، وتُظهر لقطات مصورة أن الصاروخ الذي أطلقته إيران على منطقة حيفا كان يحمل رأسًا حربيًا عنقوديًا، ما أدى إلى انتشار عشرات القنابل الصغيرة على مساحة واسعة.