الكويت: خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة إثر سقوط شظايا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، المهندسة فاطمة عباس جوهر اليوم الثلاثاء عن خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد، نتيجة تعرضها لأضرار جراء سقوط شظايا، ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية، مما أدى إلى فصل جزئي عن بعض المناطق في البلاد، لافتة إلى أن العمل جار على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن الفرق الفنية المختصة ستباشر أعمالها فور تأمين المواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للبدء في تقييم الإضرار، تمهيدًا لإصلاح الخطوط المتضررة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، مؤكدةً أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ على الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مؤكدةً استمرارها في موافاة الرأي العام بأي مستجدات أولاً بأول .