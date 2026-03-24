إدانة بيل كوسبي بالإعتداء الجنسي وإلزامه بدفع نحو 60 مليون دولار

خلصت هيئة محلفين مدنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الاثنين إلى أن بيل كوسبي مسؤول عن تخدير امرأة والاعتداء الجنسي عليها في عام 1972، وقضت بمنحها تعويضات قدرها 25ر59 مليون دولار.

وبعد محاكمة استمرت قرابة أسبوعين في سانتا مونيكا، وجد المحلفون أن كوسبي /88 عاما/ مسؤول عن الاعتداء الجنسي على دونا موتسينجر. وقررت الهيئة منحها 5ر17 مليون دولار كتعويضات عن الأضرار السابقة، و75ر1 مليون دولار عن الأضرار المستقبلية، بما يشمل "المعاناة النفسية وفقدان متعة الحياة والإزعاج والحزن والقلق والإذلال والضيق العاطفي".

وفي مرحلة ثانية من المحاكمة بعد ظهر الاثنين، قررت الهيئة منح تعويضات عقابية إضافية قدرها 40 مليون دولار.

وقالت محامية كوسبي، جينيفر بونجين، في رسالة عبر البريد الإلكتروني بعد الحكم الأولي في وقت سابق من يوم الاثنين، إنهم يشعرون بخيبة أمل ويعتزمون استئناف الحكم بالكامل. ولم ترد على الفور على طلب التعليق بشأن التعويضات العقابية.