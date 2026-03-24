مسئول بالخارجية الإيرانية: تلقينا مقترحات من الولايات المتحدة وندرسها

أعلن مسئول إيراني رفيع المستوى في وزارة الخارجية، عن استقبال إيران مقترحا يتضمن نقاطا من الولايات المتحدة عبر وسطاء.

وقال في تصريحات لشبكة «سي بي إس»: «تلقينا نقاطا من الولايات المتحدة عبر وسطاء.. ويتم مراجعتها».

CBS News Exclusive: A senior Iranian official says Iran is reviewing correspondence from the U.S. through mediators before talks can begin. — CBS News (@CBSNews) March 23, 2026



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،الاثنين، أن الإنذار النهائي لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت لاحق من اليوم، أو مواجهة ضربات على محطات الطاقة تم تأجيله وسط محادثات سلام «جيدة ومثمرة» مع طهران.

من جانبه، نفى محمد باقر قاليباف، رئيس برلمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنه «لم تُجر أي مفاوضات».

وأشار عبر حسابه بمنصة «إكس» إلى الترويج للأخبار الكاذبة بهدف التلاعب بالأسواق المالية والنفطية والهروب من المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد أن الشعب الإيراني يطالب بإنزال عقاب كامل ومؤلم بالمعتدين جراء ممارساتهم، مؤكدا أن جميع المسئولين الإيرانيين يقفون بحزم خلف قائدهم الأعلى وشعبهم حتى تحقيق الهدف.