دمشق تحمل بغداد المسؤولية بعد استهداف قاعدة سورية من الأراضي العراقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان معاون وزير الدفاع السوري في المنطقة الشرقية سمير علي أوسو الهجوم الذي استهدف قاعدة خراب الجير في المنطقة الشرقية والذي نُفذ بصواريخ أُطلقت مساء من الأراضي العراقية.

وحمل اوسو في تصريح نقلته مديرية إعلام محافظة الحسكة يوم الاثنين "السلطات العراقية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العمل لعجزها عن السيطرة على أراضيها ومنع استخدامها لشنّ هجمات تهدد أمننا وسلامة أراضينا".

وقال معاون وزير الدفاع السوري أن "الهجوم أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا المسلحة وندعو السلطات العراقية إلى تحمل مسؤولياتهم فوراً وبفعالية واتخاذ تدابير حازمة وحاسمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات".

وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري أفادت بتعرض إحدى قواعد الجيش السوري لقصف صاروخي في شمال شرق سوريا مصدره الاراضي العراقية .

وقالت هيئة العمليات في بيان لها يوم الاثنين تلقت وكالة الانباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: "تعرضت إحدى قواعدنا العسكرية قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة لقصف صاروخي نفذ بواسطة 5 صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الهوى الواقعة بعمق 20كم داخل الأراضي العراقية".

وأضافت إدارة العمليات: "تم التواصل والتنسيق مع الجانب العراقي حول الحادثة حيث أكد لنا أن الجيش العراقي بدأ بعملية تمشيط وبحث عن الفاعلين والجيش العربي السوري بحالة تأهب كاملة وسيقوم بمسؤولياته للدفاع عن الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء".

وأفادت مصادر محلية في محافظة الحسكة لـ (د ب أ) بـ "سماع دوي انفجارات من قاعدة خراب الجير قرب مدينة رميلان شمال شرق محافظة الحسكة والتي كانت تسيطر عليها القوات الأمريكية وتم تسليمها بداية الشهر الجاري للجيش السوري ".