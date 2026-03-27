لماذا تزداد اضطرابات الهضم بعد العيد؟

يشكو كثيرون خلال هذه الفترة من اضطرابات هضمية مفاجئة، خاصة بعد انتهاء فترة الصيام والعيد، والتي تتنوع بين الحموضة والانتفاخ وآلام المعدة.

تواصلت "الشروق" مع الدكتور السيد المر، استشاري الباطنة العامة، لمعرفة أسباب هذه الاضطرابات وطرق الوقاية، نستعرضها في هذا التقرير.

الحلويات والمشروبات الغازية هما السبب الأبرز للانتفاخ

يوضح الدكتور السيد أن الشعور بأعراض الحموضة والانتفاخ وآلام المعدة وغيرها من الاضطرابات ترتبط بشكل أساسي بتغير نمط الأكل خلال أيام العيد.

ويضيف أن زيادة كميات الطعام، وارتفاع نسبة الدهون والسكريات والمقليات، تؤدي إلى زيادة إفراز الحمض المعدي، وتأخر تفريغ المعدة، ما يسبب الشعور بالامتلاء والانتفاخ، كما أن هذه العادات قد تؤثر أيضًا على البكتيريا النافعة في الأمعاء، خاصة مع قلة الحركة والإفراط في المشروبات الغازية.

ويشير إلى أن الإفراط في تناول الحلويات، خاصة التي تحتوي على سكريات مكررة مثل الشربات، يعد من أبرز أسباب الغازات، موضحًا أن هذه السكريات تتخمر داخل القولون مما يؤدي إلى حدوث الانتفاخ، إضافة إلى أن بعض المحليات الصناعية قد تسبب نفس التأثير.

وينصح بتقليل تناول الحلويات، ويفضل أن يتم تناولها بعد الطعام بفترة قصيرة، مع تجنب شرب كميات كبيرة من السوائل أثناء الوجبة، وعدم الاستلقاء مباشرة بعد الأكل؛ وذلك لتفادي تلك الأعراض.

أطعمة ومشروبات تساعد على تحسين الهضم

ويوصي استشاري الباطنة، لتخفيف الأعراض وتحسين الهضم، من الإكثار من تناول الخضروات مثل الخيار والخس والجرجير، إلى جانب الفواكه الخفيفة كالموز.

كما ينصح بتناول مشروبات دافئة مثل الشاي الأخضر، والبابونج، والينسون، مع تقليل السكر، مؤكدًا أهمية شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

وحذر من بعض السلوكيات الشائعة بعد انتهاء رمضان، والتي من أبرزها الإفراط في التناول الطعام، وزيادة السكريات، واضطراب مواعيد النوم، مؤكدًا أن هذه العادات تضاعف من فرص حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

التوقف المفاجئ عن الصيام وتأثيره

كما يوضح أن التوقف المفاجئ عن الصيام قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في إفراز الحمض المعدي، وظهور أعراض ارتجاع المريء، مع بطء في حركة المعدة.

ويشير إلى أن هذه التأثيرات تكون أكثر وضوحًا لدى مرضى السكري أو من يعانون من قرحة المعدة أو الارتجاع، ولافتا إلى أن معظم الأعراض بعد العيد تكون بسيطة ومؤقتة، مثل الانتفاخ والحموضة أو الألم الخفيف، لكنها تستدعي القلق في حال ظهور علامات مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو ألم شديد، أو قيء دموي، وهي حالات تتطلب مراجعة الطبيب فورًا.

نصائح لتجنب مشاكل ما بعد العيد

ووجه مجموعة من النصائح العملية لتجنب مشاكل المعدة والهضم بعد العيد ومنها:

- المواظبة على المشي يوميًا.

- شرب كميات كافية من المياه.

- تقليل حجم الوجبات.

- الإكثار من الفواكه.

- تجنب المقليات والدهون، والاعتماد على الأطعمة المشوية أو المسلوقة.

- الاعتدال في تناول الطعام والعودة التدريجية للنظام الغذائي الطبيعي، فهما المفتاح لتجنب معظم هذه المشكلات.