رئيس الإمارات ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يبحثان في أبوظبي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في فرنسا كاثرين فوتران.

وبحث رئيس الإمارات والوزيرة الفرنسية خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والحرص المتبادل على تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تطرق اللقاء إلى المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد العسكري بما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت فوتران إدانة فرنسا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.