نيوزيلندا تعزز مدفوعات الأسر مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب

قالت وزيرة المالية في نيوزيلندا نيكولا ويليس إن نحو 143 ألف أسرة من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط التي لديها أطفال، والذين يستوفون بالفعل شروط الحصول على إعانة ضريبية للأسر العاملة، ستحصل على زيادة قدرها 50 دولارا نيوزيلنديا (29 دولارا أمريكيا) أسبوعيا، وذلك خلال تصريحاتها للصحفيين في ولنجتون اليوم الثلاثاء. وأوضحت أن المستفيدين من الإعانات الاجتماعية غير مشمولين بهذا الإجراء.

وأضافت: "الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط هي الأكثر تضررا من الصدمة العالمية التي تضرب الاقتصاد النيوزيلندي، إذ لا يمكنها بسهولة تجنب ارتفاع تكاليف الوقود". ويعد هذا الإجراء أول استجابة مالية رئيسية من الحكومة للحرب في الشرق الأوسط.

كما أشارت إلى أن نحو 14 ألف أسرة إضافية ستصبح مؤهلة للحصول على معدل أقل من هذا الائتمان، والذي يبدأ تطبيقه في 7 أبريل، وقد يستمر لمدة تصل إلى عام، أو حتى ينخفض سعر البنزين الأكثر استخداما في نيوزيلندا إلى أقل من 3 دولارات نيوزيلندية (75ر1 دولار أمريكي) للتر لمدة أربعة أسابيع متتالية.