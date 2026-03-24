استطلاع رويترز: شعبية ترامب تهبط لأدنى مستوى بسبب الوقود والحرب على إيران

أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، متأثرة بارتفاع أسعار الوقود والرفض الواسع للحرب على إيران.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام وانتهى أمس الاثنين، فإن 36% من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه، مقارنة بـ40% في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي.

وأرجع الاستطلاع تراجع الشعبية إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار البنزين، التي زادت منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة على إيران في 28 فبراير.

وأيد 25% فقط من المشاركين طريقة تعامل ترامب مع تكاليف المعيشة، وهي القضية التي كانت في صميم حملته الانتخابية.

ورغم التراجع، لا تزال شعبية ترامب داخل الحزب الجمهوري قوية، إذ قال نحو واحد من كل خمسة جمهوريين فقط إنهم لا يوافقون على أدائه في البيت الأبيض، وهي نسبة لم تتغير كثيرًا عن الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت نسبة الجمهوريين غير الراضين عن تعامله مع تكاليف المعيشة إلى 34% مقابل 27% في الاستطلاع السابق.

وبلغت نسبة تأييد ترامب 47% في الأيام الأولى من ولايته، وظلت منذ الصيف الماضي عند نحو 40%.

كما أظهر الاستطلاع أن 35% من الأمريكيين يؤيدون الضربات الأمريكية على إيران، انخفاضًا من 37% في الاستطلاع السابق، بينما يعارضها 61% مقارنة بـ59% الأسبوع الماضي.

وفي استطلاع سابق أجرته رويترز/إبسوس في الفترة من 28 فبراير إلى الأول من مارس، أيد 27% الضربات، وعارضها 43%، فيما لم يحسم 29% موقفهم.

ولم تظهر مؤشرات واضحة على أن تراجع شعبية ترامب يؤثر سلبًا على حلفائه الجمهوريين الساعين للحفاظ على السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث قال 38% من الناخبين إن الجمهوريين هم الأفضل في إدارة الاقتصاد، مقابل 34% فضلوا الديمقراطيين.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت على عينة من 1272 أمريكيًا، بهامش خطأ يبلغ ثلاث نقاط مئوية.