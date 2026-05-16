ختام الدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى باتحاد الكرة وتأهيل 50 مدربًا

اختتمت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم فعاليات الدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى، والتي استمرت لمدة 8 أيام متواصلة، ضمن خطة الاتحاد لتطوير الكوادر التدريبية ورفع كفاءتهم الفنية.

وشهدت الدورة برنامجًا مكثفًا بلغ 80 ساعة تدريبية، تضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وورش عمل، إلى جانب تدريبات ميدانية داخل عدد من الأندية، تم توزيعها على 10 مجموعات تدريبية.

وشارك في الدورة 50 مدربًا من مختلف الأندية، وخضعوا لاختبارات تقييم شاملة على مدار يومين، بدأت بالجانب العملي أمس، قبل أن تُستكمل بالاختبارات النظرية اليوم.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، الهادفة إلى تطوير منظومة التدريب وتأهيل الكوادر الفنية، تحت إشراف إدارة المدربين بقيادة الدكتور جمال محمد علي، وإدارة تطوير مدربي حراس المرمى بقيادة عصام الحضري.

وحاضر في الدورة المحاضر الإماراتي الدكتور زكريا العوضي، المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث قدم برنامجًا متخصصًا في تطوير أداء مدربي الحراس.

وبانتهاء هذه الدورة، يرتفع عدد المدربين الذين تم تأهيلهم إلى 101 مدرب حراس مرمى للمستوى الأول، بعد تنظيم أربع مجموعات تدريبية خلال شهري أبريل ومايو.