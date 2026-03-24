خبير اقتصادي: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 33% خلال 3 أسابيع مقابل 17% في مصر

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي، إن أي حرب تنشأ في أي منطقة جغرافية تترك أثرها على جميع دول العالم، مستشهدا بالحرب الروسية- الأوكرانية التي أثرت على واردات محصول القمح وأدت لارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة» أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أدخل بُعدًا جديًدا يتمثل في «مضيق هرمز»، باعتباره المسار البحري الذي يتدفق عبره 20% من إجمالي الطاقة العالمية.

ولفت إلى أن الأزمة تشمل «سلاسل الإمداد» إذ تواجه المصانع توقفا أو تأخيرا في وصول المواد الخام والسلع الغذائية وارتفاع تكاليف التأمين والتمويل.

وشدد على أن هذه الفواتير الإضافية تنعكس في النهاية على أسعار كل الواردات والصادرات، موضحا أن ذلك يجعل الاقتصاد المصري يتأثر بشكل كبير للغاية.

وأوضح أن أسعار الطاقة سجلت ارتفاعا تجاوزت نسبته 45%، مشيرا إلى أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتعت بنسبة 33% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينما الزيادة في مصر بلغت 17%، مؤكدا أن زيادة أسعار الطاقة تؤدي تلقائيا لزيادة أسعار كل شيء.

وأضاف أن مستقبل الأسعار بات رهينا بما سيقدم عليه دونالد ترامب، مستشهدا بارتفاع البترول ليتجاوز 112 دولارا عقب تصريح ترامب حول توجيه ضربة لمحطات الطاقة الإيرانية.