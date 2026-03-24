كشفت مصادر عراقية رفيعة، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني خوَّل الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى بالعمل بمبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء العراقية، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني خول الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى بالعمل بمبدأ حق الرد والدفاع عن النفس للتصدي للاعتداءات العسكرية التي تستهدف مقارهم".

وأضافت المصادر، أن " المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر تنفيذ مذكرات القبض بحق المتورطين باستهداف المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية وكشف الجهات التي ينتمون إليها".

وسبق أن أعلن الحشد الشعبي العراقى، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات وتضرر المقرات بشكل كامل فى قصف أمريكى إسرائيلى طال مقر اللواء 31 فى قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين.

وجاء فى بيان «هيئة الحشد الشعبي»: «تعرض مقر اللواء 31 (والذى يضم أيضا مقر الأمن ومقر الفوج الخاص للواء) مساء اليوم الثلاثاء، فى منطقة الصينية التابعة لقضاء بيجى فى محافظة صلاح الدين إلى ضربتين غادرتين من الطيران الحربى الصهيو-أمريكي».

وأضاف: «أسفر القصف عن إصابة 7 كحصيلة أولية وتضرر المقرات بالكامل».

وتابع البيان: «يأتى هذا الاعتداء الغادر ضمن سلسلة اعتداءات غاشمة تستهدف مواقع ومقرات الحشد الشعبى فى مختلف قواطع العمليات والمسؤولية».