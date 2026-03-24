جيش الاحتلال يبث مشاهد لهجمات في إيران: استهدفنا منصة إطلاق صواريخ باليستية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زعم جيش الاحتلال، أن سلاح الجو دمّر وأخرج عن الخدمة منصة إطلاق صواريخ باليستية كانت محمّلة وجاهزة للإطلاق نحو إسرائيل.

وقال في بيان، إنه استهدف مواقع تخزين كان يعمل داخلها جنود من منظومة الصواريخ الباليستية.

وأضاف: «يواصل سلاح الجو مهاجمة منظومات النيران التابعة للنظام الإيراني دون توقف مع تركيز خاص على منظومة الصواريخ الباليستية.»

وتابع: «في إطار طلعة هجومية واسعة في غرب إيران هاجم سلاح الجو ودمّر بدقة منصة إطلاق صواريخ باليستية كانت محمّلة وجاهزة للإطلاق نحو إسرائيل.»

واستكمل: «كما هاجم سلاح الجو أمس مواقع تخزين وإطلاق لصواريخ باليستية كانت جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل وكان يعمل في داخلها جنود من منظومة الصواريخ الباليستية».