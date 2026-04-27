مسئول طبي يحذر من تفاقم سوء التغذية والأمراض بين أطفال غزة

حذر مسئول طبي في قطاع غزة اليوم الاثنين، من تدهور متسارع في الأوضاع الصحية بين الأطفال، في ظل تفاقم معدلات سوء التغذية وانتشار الأمراض المعدية، مع استمرار الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع.

وقال أحمد الفرا مدير قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي، إن سوء التغذية بات يشكل تهديدا مباشرا لحياة عدد متزايد من الأطفال، مشيرا إلى رصد حالات متقدمة تتطلب تدخلا طبيا عاجلا.

وأضاف الفرا، أن انتشار الأمراض المرتبطة بالبيئة وضعف الخدمات الصحية يزيد من تعقيد الوضع، في ظل محدودية الإمكانات الطبية.

وأوضح أن استمرار الأوضاع الراهنة دون تدخل إنساني سريع قد يؤدي إلى مزيد من التدهور، محذرا من تداعيات خطيرة على صحة الأطفال على المدى القريب.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه بيانات وزارة الصحة في غزة إلى استمرار سقوط ضحايا جراء العمليات العسكرية، حيث أعلنت الصحة في بيان لها عن وصول 7 شهداء و18 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مع بقاء عدد من الضحايا تحت الأنقاض أو في الطرقات نتيجة صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

ووفق الوزارة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 817 شهيدا مقابل 2296 مصابا، إضافة إلى تسجيل مئات حالات الانتشال.

كما تشير الإحصاءات التراكمية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى استشهاد 72593 شخصا وإصابة 172399 آخرين.

وتعكس هذه المعطيات بحسب مراقبين، تدهورا واسعا في الوضعين الصحي والإنساني في قطاع غزة، في ظل استمرار الضغوط على المنظومة الصحية ونقص الإمدادات الأساسية.