ترامب: دي فانس وروبيو يشاركان في المفاوضات مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران وافقت على أنها لن تملك سلاحاً نووياً أبداً.

وأضاف ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن الآن في مفاوضات، وكما تبين، فإن ما قلته بالأمس كان صحيحاً تماماً .نحن نجري مفاوضات في هذه اللحظة"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونائب الرئيس جي دي فانس، يشاركان في المفاوضات بجانب المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

كما صرح ترامب بأن إيران "تريد إبرام اتفاق بشدة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "تتحدث مع الأشخاص المناسبين"، وذلك في إطار حديثه عن المفاوضات، مضيفاً: سنرى ما سيحدث.