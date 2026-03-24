أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء تطبيق العمل من المنزل بسبب سوء الأحوال الجوية

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة مناشدة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواجهة سوء الأحوال الجوية.

وقال موسى عبر حسابه على منصة إكس: «أتمنى أن يصدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل من المنازل غدا وبعد غد في الوزارات والمصالح الحكومية بسبب سوء الأحوال الجوية، ونترك الشوارع للحماية المدنية والجهات المختلفة للتعامل مع الأمطار الغزيرة المتوقعة على مدار اليومين القادمين».

وأضاف موسى: «حافظوا على أنفسكم غدا وكمان الخميس بسبب الأحوال الجوية».

ومهم أيضا قرار من… — أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) March 24, 2026



وفي وقت سابق من اليوم، قرر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، منح المدارس إجازة يومي الأربعاء والخميس المقبلين نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة.

كما وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، بتعليق الدراسة حضوريا بالجامعات والمعاهد، واستمرارها بنظام التعليم الأونلاين يومي الأربعاء والخميس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد إلى القصوى في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي قوية تضرب البلاد.