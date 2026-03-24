9 مصابين في وسط إسرائيل جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية

أعلن الإسعاف الإسرائيلي في تحديث، ارتفاع عدد المصابين في مدينة بني براك إلى تسعة أشخاص.

وقال الإسعاف، إن مصابًا واحدًا بحالة متوسطة، بينما ثمانية مصابين تعرضوا لجروح طفيفة، وذلك إثر سقوط شظايا صاروخية.

בהמשך לירי לעבר מרכז הארץ:



בגזרת בני ברק, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים בלינסון, שניידר, שיבא ומעייני הישועה 9 פצועים, בהם: גבר בן 23 במצב בינוני עם פציעות רסיסים ו-8 פצועים במצב קל עם פציעות הדף ורסיסים, בהם 6 ילדים. עדכון בהמשך במידת הצורך. — מגן דוד אדום (@mda_israel) March 24, 2026

قال جيش الاحتلال، إن فرق الإنقاذ وصلت إلى مناطق وسط إسرائيل بعد بلاغات عن سقوط شظايا صاروخية.

وذكر الجيش في بيان، مساء الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ والإغاثة التابعة لقيادة الجبهة الداخلية تعمل حاليًا في مناطق الوسط حيث وردت بلاغات عن حالات سقوط شظايا.

وأضاف أنه يُرجى تجنب التجمعات في هذه المناطق، كما دعا الجمهور إلى مواصلة اتباع التعليمات.

وكان موقع واللا قد تحدث عن بلاغات عن سقوط رؤوس متفجرة في مدينتي بني براك وبتاح تكفا وسط إسرائيل. فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن شظايا ورؤوس متفجرة سقطت في 6 مواقع بتل أبيب الكبرى.

وأفادت القناة 12 بانهيار جزء من مبنى في بني براك بتل أبيب الكبرى إثر قصف صاروخي إيراني.