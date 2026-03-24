ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة جدا لأمريكا في مجال الطاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران قدمت ما وصفه بـ"هدية كبيرة جدًا" للولايات المتحدة في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن الأمر يمثل تطورًا إيجابيًا دون الكشف عن تفاصيل كاملة.

وألمح ترامب إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بمضيق هرمز، الممر المائي الرئيسي لعبور النفط، والذي تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان استمرار حرية الملاحة فيه.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين داخل المكتب البيضاوي، إن "إيران قدمت لنا هدية، وصلت اليوم، وكانت هدية كبيرة جدًا وقيمتها هائلة"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف: "لم تكن متعلقة بالملف النووي، بل بالنفط والغاز، وكانت لفتة مهمة منهم".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة حققت مكاسب في الحرب الجارية، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع بيت هيجسيث لم يكن يرغب في إنهاء الحملة بسرعة، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

كما أوضح أن واشنطن تجري اتصالات مع "الأشخاص المناسبين" في إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الأعمال القتالية، مؤكدًا أن الجانب الإيراني يبدي رغبة في التوصل إلى تسوية.

وأضاف: "نجري مفاوضات حاليًا بشأن إيران"، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيل إضافية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية عقد محادثات خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن المفاوضات شارك فيها كل من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وفي سياق متصل، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق ووقف التصعيد.