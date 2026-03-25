الدفاع الكويتية: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

قالت وزارة الدفاع الكويتية، إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفتها معادية.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان، إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
وأضافت: «يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة».
ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.
كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.