أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن صاروخا أصاب موقع محطة بوشهر للطاقة النووية خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة عدم وقوع أضرار تقنية أو خسائر بشرية.

وقالت الهيئة في تدوينة على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية إن استهداف المنشآت النووية السلمية يُعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي".

وكانت إيران قد أعلنت في 17 مارس الجاري أن مقذوفا أصاب محيط محطة بوشهر النووية، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وفي وقت سابق، حذّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من خطورة استهداف المنشآت النووية في إيران، مؤكدًا أن "ذلك بالغ الخطورة وقد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تداركها."

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.