القناة 14 العبرية تكشف خططا إسرائيلية للتوغل حتى 8 كيلومترات بلبنان

كشفت قناة عبرية، الأربعاء، عن خطط إسرائيلية لتوسيع الوجود العسكري حتى 8 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الجيش بدأ في إنشاء 18 موقعا عسكريا هناك.

وأفادت القناة 14 العبرية، بأن مناقشات جرت خلال الأسابيع الماضية بشأن الجبهة الشمالية، مشيرة إلى أن المستوى السياسي كان حازماً في موقفه بضرورة الحفاظ على السيطرة الكاملة حتى نهر الليطاني، "بل وحتى أبعد منه في بعض المناطق".

وذكرت القناة أن المستوى العسكري الإسرائيلي، الذي عارض الخطة في البداية، عاد وأيّدها لاحقًا، معتبرًا أنها "الأنسب" لتغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية.

وأضافت أن القرار يقضي "بنقل خط الدفاع العملياتي للجيش الإسرائيلي إلى عمق الأراضي اللبنانية، على بُعد 8 كيلومترات على الأقل من الحدود الدولية".

وتابعت القناة: "ينص القرار، الذي صيغ بالتنسيق الكامل بين المستويين السياسي والعسكري، على أن إسرائيل ستُحافظ على سيطرتها العملياتية الكاملة على المنطقة بأكملها حتى نهر الليطاني".

والليطاني هو النهر الرئيسي في لبنان، ينبع من منخفض غرب قضاء بعلبك ويتدفق عبر وادي البقاع بين جبال لبنان وشرقي البلاد.

وأشارت القناة، إلى أن القرار ينص على الحفاظ على سيطرة متصلة على الأراضي حتى "خط القرية الثالث" (في جنوب لبنان)، بما في ذلك البقاء لفترة طويلة في هذه المناطق "ما لم يتم نزع سلاح حزب الله نهائيًا وبشكل كامل".

كما كشفت أن الجيش بدأ بالفعل في إنشاء 18 موقعا عسكريا جديدا داخل هذه المناطق بعضها بعيد عن الحدود، بهدف تعزيز السيطرة ومنع إعادة تنظيم "بنى تحتية إرهابية قرب البلدات الإسرائيلية"، وفق وصفها.​​​​​​​