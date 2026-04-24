تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع وصول سعر النفط إلى أكثر من 107 دولارات

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس بعد استقرارها النسبي في تعاملات الصباح، في أعقاب سلسلة بيانات أرباح متباينة للشركات الأمريكية. في الوقت نفسه تذبذبت أسعار النفط مع استمرار حالة الغموض بشأن ما سيحدث في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 4ر0% ليوقف سلسلة الارتفاع المستمرة منذ بداية الأسبوع. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 179 نقطة أي بنسبة 4ر0%. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 9ر0%، بعد تسجيله رقما قياسيا جديدا أمس.

وتراجع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 6ر3%، رغم إعلانها تحقيق نتائج ربع سنوية أفضل من توقعات المحللين. وقد يركز المستثمرون بدلا من ذلك على توقعات تسلا بزيادة الإنفاق الاستثماري خلال العام الحالي لبناء مصانع لإنتاج أنظمة الإنسان الآلي وغيرها من المنتجات.

وقال الملياردير إيلون ماسك مؤسس ورئيس الشركة للمستثمرين مساء الأربعاء: "نتوقع زيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية، وأعتقد أنها مبررة تماما لزيادة كبيرة في الإيرادات المستقبلية".

وانخفض سهم شركة سيرفيس ناو بأكثر من 7ر17%، رغم أن نتائجها خلال الربع الأول من العام الحالي توافقت مع توقعات المحللين. وتتعرض الشركة، شأنها شأن معظم شركات البرمجيات، لضغوط بسبب المخاوف من أن المنافسين الذين يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يلحقون الضرر بأعمالها.

في سوق النفط، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن مصير مضيق هرمز. فرغم استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لكن ناقلات النفط والسفن التجارية لا تستطيع عبور الممر المائي الضيق قبالة السواحل الإيرانية للخروج من الخليج العربي والوصول إلى عملائها في ظل قرار طهران إغلاقه منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها في أواخر فبراير الماضي.

استولى الجيش الأمريكي، اليوم على ناقلة نفط أخرى بدعوى ارتباطها بتهريب النفط الإيراني، وذلك بعد يوم من سيطرة الحرس الثوري الإيراني على سفينتين في مضيق هرمز بدعوى عدم الامتثال للتعليمات الإيرانية.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم إنه أمر الجيش الأمريكي بـ"إطلاق النار وتدمير" الزوارق الإيرانية التي تزرع الألغام لعرقلة حركة الملاحة في المضيق. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت محادثات السلام الأمريكية الإيرانية ستستأنف قريبا.

ارتفع سعر برميل خام برنت القياسي للنفط العهالمي تسليم يونيو المقبل بنسبة 1ر3% ليصل إلى 07ر105 دولارا، وتجاوز في وقت من الأوقات اليوم 107 دولارات. تزامن ذلك الارتفاع الحاد مع انخفاض مفاجئ في أسعار الأسهم الأمريكية، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة وصلت إلى 3ر1% قبل أن يعوض نصف خسائره تقريبا خلال فترة وجيزة.

في الوقت نفسه جرى تداول عقود خام برنت تسليم يوليو الأكثر تداولا في السوق بسعر 35ر99 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 101 دولارا للبرميل

وقد أثر ارتفاع أسعار النفط سلبًا على شركات الطيران بشكل خاص نظرا لارتفاع تكاليف الوقود التي تتحملها هذه الشركات، وشهدت أسهمها تباينا ملحوظا عقب صدور أحدث تقارير الأرباح.

وارتفع أسهم شركة طيران أمريكان أيرلاينز بنسبة 4ر2% بعد إعلانها عن أرباح وإيرادات أفضل من توقعات المحللين في الربع الأول من العام الحالي، وإشارتها إلى إلى قوة الطلب على الرحلات، وأنها شهدت أفضل تسعة أسابيع من حيث الإيرادات في تاريخها الممتد لمئة عام.

في المقابل انخفض سهم طيران ساوث ويست أيرلاينز بنسبة 1ر4% بعد إعلانها عن نتائج ربع سنوية أقل من توقعات المحللين. وأعلنت أنها لن تقدم توقعات محدثة للأرباح هذا العام بسبب "حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي المستمرة".

كما تراجع سهم شركة آي.بي.إم للتكنولوجيا بنسبة 3ر8% ، على الرغم من إعلانها عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع، حيث ركز المستثمرون على مؤشرات سلبية محتملة، بما في ذلك تباطؤ نمو أعمالها في مجال البرمجيات.

وانخفض سهم مجموعة الإعلام والترفيه باراماونت سكاي دانس بنسبة 5ر4% بعد موافقة مساهمي منافستها وارنر برازارز ديسكفري على بيع الشركة لباراماونت. وانخفضت أسهم وارنر برازارز ديسكفري بنسبة 6ر1%.

في المقابل ساعد سهم شركة تكساس إنسترومنتس لأشباه الموصلات في الحد من خسائر وول ستريت بعد أن تجاوزت أرباحها توقعات المحللين في الربع الأول من العام الحالي. وارتفع سهم الشركة بنسبة 4ر19٪ مما شكل قوة دافعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للحد من خسائره اليوم.