جيش الاحتلال: قتلنا 6 مسلحين من حزب الله بعد تبادل إطلاق نار

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته من لواء المظليين قتلت ستة مسلحين في من حزب الله بنت جبيل.

وذكر بيان للجيش، مساء الجمعة: «في وقت سابق من اليوم رصدت قوات لواء المظليين بقيادة الفرقة 98 ستة مسلحين من حزب الله كانوا ينشطون في بنت جبيل، جنوب خط المواجهة في جنوب لبنان، وقامت بقتلهم».

وأضاف: «مباشرة بعد الرصد، اندلع تبادل لإطلاق النار بين المسلحين والقوات، أسفر عن مقتل اثنين منهم».

وتابع: «هاجمت القوات المبنى الذي كان المسلحون ينطلقون منه، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين آخرين. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف قواتنا».

ولفت جيش الاحتلال إلى أن ما حدث يُعد ما سماه انتهاكًا صارخًا آخر لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله.

وختم بالقول: «ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها للقضاء على أي تهديدات لمواطني إسرائيل في منطقة خط المواجهة».