نوير يوافق على تمديد عقده مع بايرن ميونخ حتى 2027

وافق مانويل نوير، قائد وحارس مرمى بايرن ميونخ، على تمديد عقده مع النادي البافاري، في خطوة تعزز استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الحارس المخضرم أبلغ إدارة ناديه بموافقته على التجديد لمدة موسم إضافي، ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2027.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تمديد العقد عقب نهاية الموسم الجاري، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.

على جانب آخر، يستعد بايرن ميونخ لمواجهة ماينز ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 79 نقطة.