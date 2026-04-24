السلطات الأمريكية: اعتقال شرطي سابق خطط لقتل أشخاص سود في إطلاق نار جماعي

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، عن اعتقال شرطي سابق من ولاية نورث كارولينا خطط لقتل مواطنين سود في عملية إطلاق نار جماعي في أحد المهرجانات الكبرى بنيو أورليانز، حيث تم ضبطه وبحوزته مسدس ومئات الطلقات داخل فندق.

ولم تكشف الجهات الأمنية عن اسم الفعالية المستهدفة، ولكن مهرجان "نيو أورليانز للجاز والتراث" المعروف باسم (جازفست) تنطلق فعالياته اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى الثالث من مايو المقبل.

وينظم المهرجان للاحتفاء بموسيقى وثقافة ولاية لويزيانا، حيث حضره نحو 460 ألف زائر في نسخته الماضية، وفقا للمنظمين.

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة أوكالوسا بولاية فلوريدا في منشور له على الشبكة الإلكترونية اليوم الخميس، أن كريستوفر جيلوم القادم من تشابل هيل بولاية نورث كارولينا كان مطلوبًا "من قبل إدارة السلامة العامة بتهم تتعلق بالتهديدات الإرهابية".

وأبلغت السلطات الفيدرالية مكتب رئيس الشرطة بأن جيلوم، وهو أبيض، كان في منطقة شمال غربي فلوريدا "متجهًا لتنفيذ إطلاق نار جماعي في مهرجان كبير في لويزيانا". وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورلينز إنه يعمل على التحقيق بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون عبر الولايات الثلاث.

وأضاف المكتب أن السلطات الفيدرالية سبق أن رصدت التهديد المزعوم، دون أن تذكر الوكالة المقصودة. كما لم يصدر أي رد فوري من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ، في نيو أورليانز على طلب للتعليق.

وأوضح مكتب قائد الشرطة أنه تم اعتقال الرجل بدون أي عوائق ليلة الأربعاء داخل فندق بمدينة ديستن الواقعة في منطقة بانهادل بولاية فلوريدا.

وعثر نواب قائد الشرطة من العثور على مسدس ونحو 200 طلقة ذخيرة داخل غرفته بالفندق.

وذكر مكتب رئيس الشرطة أنه تم القبض على جيلوم باعتباره فارا من العدالة، وسيتم تسليمه إلى لويزيانا لمواجهة التهم هناك. ولم يتبين على الفور ما إذا كان لديه محام. وتركت وكالة أسوشيتد برس رسالة على أرقام الهاتف المسجلة باسمه.

ووفقا لليفتينانت كلينت ليونز من مكتب رئيس شرطة مقاطعة ألامانس في ولاية نورث كارولينا، أفادت عائلة جيلوم بأنه مفقود منذ أمس الأول الثلاثاء، وبأن لديه تاريخ مرضي تضمن إيذاء النفس.