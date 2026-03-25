حزب الله يعلن شن 53 هجوما على مواقع إسرائيلية

ارتفعت هجمات "حزب الله" اللبناني، حتى مساء الثلاثاء، إلى 53 هجوما بصواريخ ومسيرات، وذلك على تجمعات جنود وثكنات ورادار ومرابض مدفعية إسرائيلية ومستوطنتين ودبابات، في وقت دخل فيه عدوان تل أبيب على لبنان يومه الثالث والعشرين.

وقال الحزب في 53 بيانا يوم الثلاثاء رصدتها "الأناضول"، إنه شن منذ فجر اليوم، هجمات بطائرات مسيّرة على ثكنة ليمان العسكرية شمالي إسرائيل.

وأوضح أنه استهدف بمسيرات وصواريخ رادارا قرب مستوطنة معالوت ترشيحا، ومرابض مدفعية في مستوطنات ديشون وسعسع وعين هاكوفشيم شمالي إسرائيل.

وأشار إلى رصده قوة إسرائيلية تمركزت داخل منزل في بلدة القوزح الحدودية جنوبي لبنان، واستهدافها بصاروخ موجه و"تحقيق إصابة مباشرة".

كما استهدف "منصات القبّة الحديديّة في الزاعورة ومستوطنة مسكاف والمطلّة بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة".

كما قصف بالصواريخ تجمعات لجنود إسرائيليين في عدة مواقع جنوبي لبنان، وذلك عند "بوابة فاطمة" في بلدة كفر كلا، وفي منطقة نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب، وفي بلدة القوزح الحدودية.

ووفق بيانات الحزب، شملت الاستهدافات تجمعات لجنود إسرائيليين جنوب غرب بلدة علما الشعب، وفي موقع بلاط المستحدث مرتين، وبتلة الخمّارة ببلدة القوزح، وفي بلدة القوزح مرتين، وتلّة مسعود و بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة.

كما أعلنت الحزب في بيانات جديدة أنها تم استهدف "بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كرميئيل"، وكذلك تجمع للجنود في منطقة نمر الجمل للمرة الثانية وجنوب بلدة يارون الحدودية وشرق مدينة الخيام الحدودية.

كما استهدف مستوطنتي معالوت ترشيحا، وكريات شمونة، ومربض مدفعيّة في مستوطنة هغوشريم.

كما استهدف (عدة مرات) جرافات عسكرية إسرائيلية ودبابات ميركافا في بلدة الطيبة الحدودية، ومحيط معتقل الخيام، وعلى طريق بلدة القوزح الحدوديّة، ومعسكر الـ 100 (مقرّ قيادة لواء) شمال أييليت هشاحر.

كما شملت الهجمات الجديدة استهداف عدة أبرزها تجمع لجنود بموقع مسكاف عام شمالي إسرائيل، و آليات وجنود إسرائيليين ببلدة رب ثلاثين جنوبي لبنان وقاعدة راموت نفتالي العسكرية.

كما استهدفت قوات الحزب بنى تحتيّة تتبع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كتسرين في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.

وتمت الاستهدافات عبر صواريخ ومسيرات، وفق بيانات الحزب.

والاثنين، أعلن "حزب الله" تنفيذ 54 هجوما بصواريخ ومسيّرات "انقضاضية" على تجمعات للجيش الإسرائيلي وآلياته في بلدات جنوبي لبنان ومستوطنات ومواقع عسكرية شمالي إسرائيل.

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تعقيب فوري على ما جاء في بيانات الحزب.

ومنذ 2 مارس الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 1039 قتيلا و2876 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

وبدأت إسرائيل عدوانها بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والشرق، كما شرعت في اليوم التالي بتوغل بري محدود في جنوب لبنان.

وفي اليوم ذاته، شن "حزب الله" هجوما على موقع عسكري شمالي إسرائيل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 واغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدواناً متواصلاً على طهران خلف مقتل ما لا يقل عن 1332 شخصا وإصابة أكثر من 15 ألفا آخرين.