ماكرون يدعو نظيره الإيراني إلى انخراط طهران في المفاوضات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى انخراط طهران في المفاوضات بهدف خفض التصعيد.

وقال ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "دعوت في اتصال مع الرئيس الإيراني إلى انخراط طهران بحسن نية في المفاوضات بهدف فتح مسار نحو خفض التصعيد، وشددت على ضرورة وقف الهجمات غير المقبولة على دول المنطقة".

وأضاف: "شددت في اتصال مع الرئيس الإيراني على الحفاظ على البنى التحتية للطاقة وإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأكد ضرورة توفير إطار يستجيب لتوقعات المجتمع الدولي في ما يتعلق بالبرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين.