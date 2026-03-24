حاكم الشارقة يفتتح الدورة الـ 35 من أيام الشارقة المسرحية

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح الدورة الـ 35 من أيام الشارقة المسرحية، الذي يشارك فيها 14 عرضاً مسرحياً، وعدد من الفنانين والباحثين المسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.

وكرم القاسمي في حفل الافتتاح التونسية وفاء الطبوبي مخرجة مسرحية "الهاربات"، بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2025، كما قدم جوائز الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي، حيث نالت المركز الأول مريم عبدالله مبارك من سلطنة عُمان عن نصها "وصية قبل أن أولد"، وجاء في المركز الثاني أحمد عبدالله راشد من الإمارات عن نصه "وجنى على نفسه"، فيما حل ثالثاً بدر الحمداني من سلطنة عُمان عن نصه "المحطة".

واستعرض الحفل أعضاء لجنة التحكيم التي تضم: الدكتور عجاج سليم من سوريا "رئيس اللجنة"، والمهندس وليد الزعابي من الإمارات، والكاتب مفلح العدوان من الأردن، والدكتور حاتم دربال من تونس، والدكتورة رانيا يحيى من مصر.

ويتنافس 11 عرضاً مسرحياً على جوائز أيام الشارقة المسرحية، حيث اختارت لجنة التحكيم 7 عروض لتقدَّم على مستوى المسابقة، وهي: مسرحية "جارٍ اختيار عنوان" لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، ومسرحية "غياهب الروح" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ومسرحية "سونا" لمسرح دبي الأهلي، ومسرحية "نصف ليلى" لمسرح خورفكان للفنون، ومسرحية "هير قرموشة" لمسرح الشارقة الوطني، ومسرحية "قاموس الاختفاءات" لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، ومسرحية "سنعيدها سيرتها الأولى" لمسرح الشباب للفنون.

كما يتضمن البرنامج الموازي للمسابقة عروضا مسرحية، وهي: مسرحية "حين اختارت الروح الوقوف" لمسرح أم القيوين الوطني، ومسرحية "حقائب فارغة" لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، ومسرحية "أرض اليباس" لمسرح الفجيرة، ومسرحية "تخيل" لجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح.

ويضم برنامج عروض الدورة الـ 35 من أيام الشارقة المسرحية عرضين من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: "من غير يقين"، و"أنت لست غارا"، إلى جانب الملتقى الفكري المصاحب لهذه الدورة تحت عنوان "الهويَّة البصريَّة للمخرج بين الثبات والتحول"، بمشاركة باحثين وممارسين مسرحيين من بلدان عربيَّة عدة.

كما تستضيف "أيام الشارقة المسرحية" ملتقى الشارقة الـ 14 لأوائل المسرح العربي، الذي يحتفي سنوياً بمتفوقي المعاهد والكليات المسرحية العربية، ويتيح لهم فرصة مواكبة فعاليات الأيام المسرحية، والتعرف على المشهد الثقافي المحلي، بالإضافة إلى عقد مجموعة من المحاضرات والورش التدريبية والزيارات الثقافية.