إيران تخفف القيود المفروضة على المرور عبر مضيق هرمز

خففت إيران القيود المفروضة على المرور عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن السفن التي لا تعد "معادية" ولا تدعم العمليات العسكرية ضد طهران يمكنها العبور، بحسب بعثتها لدى الأمم المتحدة.

وأوضحت البعثة، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن على السفن الالتزام باللوائح الأمنية الإيرانية والتنسيق بشأن عبورها مع الجهات المختصة.

ويعد مضيق هرمز بؤرة توتر في الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث نفذت طهران مرارا هجمات على سفن في الممر المائي، ما أدى فعليًا إلى تعطيل أحد أهم طرق شحن النفط والغاز عالميا.

ويقع الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، ويعد الرابط الوحيد بين الخليج والمحيطات العالمية، كما يصنف كأحد أهم طرق الملاحة في العالم، إذ يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.