التنمية المحلية: انتشار فرق الطوارئ بالمحاور الرئيسية لتأمين الطرق وسحب تجمعات الأمطار

قال الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة رفعت درجة الجاهزية في جميع المحافظات كافة، لاسيما غرف العمليات وإدارة الأزمات.

وأشار خلال تصريحات لـ «Extra News»إلى انتشار فرق الطوارئ في الشوارع والمحاور الرئيسية، مؤكدا أن الوزارة راجعت كفاءة معدات شفط المياه لضمان عمل الأجهزة التنفيذية بكامل طاقتها.

ونوه إلى تفعيل المتابعة اللحظية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي موقف، مؤكدا أن الوزارة تعمل من خلال منظومة متكاملة تضمن الربط المباشر بين غرف العمليات في المحافظات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.

وأضاف أن الربط يتيح رؤية الموقف لحظة بلحظة عبر التقارير والصور الميدانية، بهدف سرعة اتخاذ القرار والتدخل الفوري في سحب المياه أو تأمين المحاور والطرق.

ولفت إلى التأكيد على تطهير شبكات الصرف ومخرات السيول بالكامل، ورفع المعوقات التي تسبب تجمع المياه، ومراجعة جاهزية سيارات الشفط والطلمبات لتعمل بكفاءة 100%، مع نشر فرق طوارئ في النقاط الحيوية التي تشهد تجمعات متكررة للمياه لضمان التدخل بأقصى سرعة.

واختتم بمناشدة المواطنين بضرورة تجنب السرعة أثناء القيادة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، وعدم التواجد في أماكن تجمع المياه.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء تقدم السحب الرعدية الممطرة على مناطق أقصى السواحل الشمالية الغربية، مثل مدينة السلوم، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة أحيانًا، وستمتد الأمطار تدريجيًا لتشمل مناطق مطروح والعلمين، مع وصولها إلى كل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ثم إلى جنوب الوجه البحرى وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.