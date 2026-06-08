فشل مشروع الدفاع الألماني الفرنسي الخاص بتطوير طائرة مقاتلة مشتركة بعد سنوات من التحضير لهذا المشروع، والذي تقدر تكلفته بمليارات اليوروهات.

وذكرت مصادر في دوائر الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، أن المستشار الالماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توصلا إلى تقييم مشترك مفاده أن شركتي "داسو" و"إيرباص" لم تتمكنا من الاتفاق على تصنيع طائرة مقاتلة مشتركة.

وأضافت هذه المصادر أن الطرفين "أقرا بهذه الحقيقة"، وتابعت هذه المصادر أن ميرتس أشار على ماكرون لهذا السبب بعدم المضي قدما في تصنيع طائرة مقاتلة مشتركة.

ومع ذلك، سيستمر التعاون بين البلدين في مجال الربط الشبكي بين أنظمة التسليح المختلفة والمنصات وأجهزة الاستشعار ضمن ما يُعرف بـ"السحابية القتالية".

وبذلك، فإن مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي «إف سي إيه إس» لم يُلغَ بالكامل.

وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطيا في يوليو 2017 إشارة انطلاق هذا المشروع المرموق. لكن التصورات لدى كل من شركة "إيرباص" و"داسو" والمتعلقة بقدرات الطائرة المقاتلة تباعدت بشكل كبير عن بعضهما البعض في الآونة الأخيرة.

وطالبت شركة "داسو" بحصة أكبر بكثير من المشروع وبقيادته. في المقابل، أعرب الجانب الألماني عن توقعه بأن تلتزم "داسو" بـ"الاتفاقات القائمة"، والتي تنص على أن يكون للشركتين حصتان متساويتان. كما شهدت مراحل سابقة من المشروع خلافات متكررة حول توزيع الأدوار.