أمير قطر وأردوغان يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وفي بداية الاتصال، تبادل أمير قطر وأردوغان التعازي في ضحايا حادث سقوط المروحية التابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، حيث عبّر سمو الأمير عن شكره لفخامة الرئيس التركي على الجهود التي تبذلها تركيا لوقف التصعيد العسكري في المنطقة، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مواصلة التنسيق والحوار بين البلدين، بما يعزز التعاون الثنائي ويخدم المصالح المشتركة.