الرئيس عون: لبنان دولة لها كيانها ولا نقبل بأن يفاوض أي أحد عنا

قال الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الخميس "إننا دولة لها كيانها وموجودة ولا نقبل بأن يفاوض أي أحد عنا".

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن عون قوله، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم: "تعبنا من عبارات الاستنكار، وكلنا كنا نتطلع إلى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص".

وأضاف، "أن الاتصالات التي نقوم بها مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم، نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت للولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات، والضغط في إتجاه أن يكون لبنان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار لكي ننطلق في المفاوضات".

وأشار إلى أن "النقطة الأساسية الثانية هي أننا دولة لها كيانها وموجودة، والدولة هي التي تفاوض، ولا نقبل بأن يفاوض أي احد سوانا. فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض، وتاليا لا نريد أن يفاوض أي احد عنا. هذا امر لا نقبل به".

وختم الرئيس عون قائلا: "على أثر العدوان الإسرائيلي بالأمس، لا يمكننا إلا أن نثمِّن عاليا تضامن مختلف الوزارات وعملها المشترك في احتواء نتيجة هذا العدوان، وهو عمل جبار للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في أي مجال سواء في الطبابة أو الإخلاء أو الإسعاف أو رفع الأنقاض وغيرها من الأمور الملحة".