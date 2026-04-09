أطباء بلا حدود: نفاد الإمدادات اللازمة لعلاج حروق الوجه في غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنها تواجه نفاد خيوط الطباعة ثلاثية الأبعاد الخاصة بتصميم أقنعة حروق الوجه.

وأضافت المنظمة أنه منذ ألغت السلطات الإسرائيلية ترخيص منظمة أطباء بلا حدود للعمل في فلسطين، إلى جانب 37 منظمة غير حكومية أخرى، في 3 ديسمبر 2025، لم تتمكن من إيصال إمدادات جديدة إلى غزة.

وأضافت في تصريحات نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية، اليوم الخميس: «نحن على وشك نفاد خيوط الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي المادة الأساسية اللازمة لصنع كل قناع».

وتواصل منظمة أطباء بلا حدود علاج عددٍ مقلق من المرضى الذين يعانون من حروق شديدة في الوجه في عيادتها بمدينة غزة. ومن بين الفئات الأكثر ضعفاً الأطفال، الذين يشكلون 85% من مجموع المرضى الحاليين البالغ عددهم 88 مريضاً يتلقون العلاج في العيادة.

وللوقاية من التشوه الدائم والإعاقة، يحتاج المرضى إلى أقنعة علاجية متخصصة تعمل بالضغط. ومنذ عام 2020، أصبحت منظمة أطباء بلا حدود المزود الوحيد لأقنعة العلاج الطبيعي المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في غزة.

وتُشكل هذه الأقنعة ضغطًا ثابتًا على الحروق التي تلتئم، مما يمنع حدوث ندبات متضخمة وتقلصات يمكن أن تعيق التنفس والحركة ووظائف الوجه.

في الوقت نفسه، لم يتبق سوى ماسحين ضوئيين ثلاثيي الأبعاد يعملان في قطاع غزة بأكمله. كما أن قطع غيار الطابعات محظورة.