ترامب: متأكد أن علاقة أمريكا وبريطانيا ستستمر طويلا في المستقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه على يقين تام من استمرار العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا لسنوات طويلة مقبلة.

جاء ذلك خلال استقباله الملك تشارلز في البيت الأبيض، وفق وكالة رويترز.

وتأتي الزيارة المخطط لها منذ فترة طويلة في ظل توتر نشب بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبعد أن انتقد ترامب بريطانيا لرفضها دعم الهجوم، وبعد أن أشارت رسالة بريد إلكتروني داخلية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى إمكان مراجعة واشنطن دعمها لمطالبة بريطانيا بالسيادة على جزر فوكلاند.

ومن المقرر أن يلقي الملك خطابا نادرا أمام الكونجرس في الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.