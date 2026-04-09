استشهاد الطفلة ريتاج داخل فصلها برصاص الاحتلال أمام زميلاتها في غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، الخميس، استشهاد الطفلة الفلسطينية ريتاج ريحان، وهي طالبة في الصف الثالث، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء وجودها داخل فصلها الدراسي في مدرسة "أبو عبيدة بن الجراح" شمالي قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الطفلة استشهدت بينما كانت جالسة داخل صفها وأمام زميلاتها، ما تسبب بصدمة نفسية لهن، ووصفت الحادثة بأنها "جريمة دموية بشعة ومروعة".

وأضافت: "لم يكن للطالبة ريتاج من ذنب سوى أنها ولدت على هذه الأرض المحاصرة"، معتبرة أن ما جرى "ليس حادثا فرديا، بل امتداد مباشر لسياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني".

وتابعت: "تسببت هذه الجريمة في تمزيق قلب عائلة بأكملها، وأشعلت ألما عميقا لدى أهلها وزميلاتها، الذين ودعوها وهي تحمل أحلاما صغيرة".

وأكدت الوزارة أن "قتل الأطفال بهذا الشكل الوحشي يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن ما يحدث يأتي في سياق عدوان مستمر منذ أكثر من عامين ونصف، خلّف عشرات آلاف الضحايا من الأطفال، ودمر البنية التحتية، بما فيها مدارس قطاع غزة، في ظل استمرار الإفلات من العقاب.

وحملت الوزارة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "هذه الجريمة وما سبقها وما سيلحقها"، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يعد "شراكة في هذه الجرائم".

وبشكل يومي، يرتكب الجيش الإسرائيلي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف وإطلاق الرصاص ما أسفر -منذ سريانه- عن استشهاد 738 فلسطينيا وإصابة 2036.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.