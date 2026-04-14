سموتريتش يهاجم ميرتس بسبب انتقاداته لسياسة الاستيطان: لن نعود إلى الأحياء اليهودية مهما كانت الضغوط

انتقد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشدة المستشار الألماني فريدريش ميرتس؛ بسبب تصريحاته بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو ما أثار انتقادات من سفير إسرائيل لدى ألمانيا.

وكتب سموتريتش، مساء أمس الاثنين، على منصة "إكس"، في إشارة إلى حكم الاشتراكيين الوطنيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية: "سيدي المستشار، الأيام التي كان الألمان يملون فيها على اليهود الأماكن المسموح لهم أو المحظور عليهم العيش فيها قد انتهت ولن تعود.. وقتل نحو 6 ملايين شخص على يد النظام النازي".

وأضاف: "لن تجبرونا على العيش في الأحياء اليهودية مرة أخرى، وبالتأكيد ليس في أرضنا".

وكان ميرتس قد حذر من الضم الجزئي للضفة الغربية.

وكتب ميرتس: "أشعر بقلق عميق إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية. وفي اتصالي الهاتفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوضحت أنه يجب ألا يكون هناك ضم فعلي للضفة الغربية".